Sneg in veter ovirata promet na Hrvaškem in v BiH

Zagreb, 14. decembra - Zaradi močnega vetra in snega med notranjostjo Hrvaške in Reko za tovornjake s prikolicami in vlačilce s priklopniki ni odprte nobene ceste, je sporočil hrvaški avto-klub (Hak). Njihovi kolegi iz Bosne in Hercegovine pa so opozorili, da sneg ovira promet v večjem delu BiH, posebej na severu in v osrednjem delu države.