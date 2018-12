Komisija za zaščito romske skupnosti tudi o uresničevanju nacionalnega programa ukrepov

Ljubljana, 13. decembra - Komisija vlade za zaščito romske skupnosti se je na zadnji seji v tem mandatu seznanila s poročilom o položaju romske skupnosti v Sloveniji in uresničevanjem nacionalnega programa ukrepov vlade do leta 2021. Seznanili so se tudi z zaključkom projekta o krepitvi nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nacionalne platforme za Rome.