Prejemnika Hipokratovega priznanja Alenka Uršič Polh in Franek Klemenc

Ljubljana, 13. decembra - Odličja Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) za izjemne dosežke je letos prejelo devet zdravnikov in zobozdravnikov. Dva med njimi, Alenka Uršič Polh in Franek Klemenc, sta prejela najvišje odličje - Hipokratovo priznanje. Odličja so podelili na nocojšnji slovesnosti v zbornični stavbi Domus Medica v Ljubljani.