Tetoverji in piercerji opozorili na pomanjkanje ustreznih izobraževalnih programov

Ljubljana, 13. decembra - Tetovaže in piercingi že dolgo niso več tabu in stvar subkultur, temveč se zanje odloča čedalje več ljudi. Pri tej dejavnosti gre za invaziven poseg v telo, za katerega je nujno potrebna usposobljenost izvajalca, vendar pa v Sloveniji ni mogoče dobiti ustrezne izobrazbe, je opozorilo Društvo profesionalnih tetoverjev in piercerjev Slovenije.