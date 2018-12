Pošta Slovenije za Ilko Štuhec odprla poseben naslov

Maribor, 13. decembra - Med dolgo in zahtevno smučarsko sezono bodo navijači slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec odslej svojo najljubšo športnico podpirali na poseben način. Od danes naprej ji lahko namenijo pismo v obliki risbe, besedila ali razglednice, in ga naslovijo na poseben naslov, ki ga je za Ilko odprla Pošta Slovenije, so sporočili iz tega podjetja.