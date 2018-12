Banke s spremenjenim urnikom, borza zaprta

Ljubljana, 31. decembra - V času pred novoletnimi prazniki v bankah in hranilnicah v Sloveniji velja nekoliko spremenjen urnik opravljanja medbančnega plačilnega prometa. Danes bo poslovanje skrajšano, nato bo na oba praznična dneva mirovalo. Medtem je Ljubljanska borza zaprta že danes.

Poslovalnice vseh bank in hranilnic, članic Združenja bank Slovenije, bodo danes odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke in hranilnice po dveh dela prostih dneh zaradi praznovanja novega leta začele izvajati znova v četrtek, 3. januarja. Takrat bo spet nemoteno steklo tudi trgovanje na Ljubljanski borzi.