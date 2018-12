Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 12.)

Ljubljana, 12. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o novi šefinji slovenske policije Tatjani Bobnar, o tem da so bili v času terorističnega napada v Strasbourgu na tekmi tudi košarkarji Petrol Olimpije in o zavrnitvi predloga o razpisu posvetovalnega referenduma o globalnem dogovoru Združenih narodov o migracijah v Sloveniji.