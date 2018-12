Prešiček opravil prvi delovni sestanek z Asociacijo

Ljubljana, 12. decembra - Minister za kulturo Dejan Prešiček je danes opravil prvi delovni sestanek z društvom nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi in umetnosti Asociacija. S predsednico Ingo Remeta, Urošem Vebrom iz upravnega odbora in strokovnim sodelavcem Tadejem Meserkom so se strinjali, da je potreben premislek o spremembah razpisnih mehanizmov.