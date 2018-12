Leto 2018: Dizelski avtomobili vse pogostejša tarča kritik

piše Matej Luzar

Ljubljana, 25. decembra - Avtomobili z dizelskim motorjem, ki so že nekaj let predmet okoljevarstvenih polemik, so v iztekajočem se letu naleteli na nove kritike. V več evropskih mestih so omejili njihovo vožnjo, nekateri proizvajalci so napovedali konec razvoja novih dizelskih motorjev, v ospredje pa vse bolj prihajajo avtomobili z alternativnimi načini pogona.