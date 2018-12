Ljubljanska borza končala s padcem

Ljubljana, 12. decembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,04 milijona evrov prometa, od tega ga je 534.940 evrov odpadlo na delnice Krke. Vsi blue chipi z izjemo Uniorja so padli pod gladino, med prometnejšimi so največ izgubile delnice Cinkarne Celje. Indeks SBI TOP je izgubil 1,35 odstotka.