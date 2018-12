Najboljša video predstavitev evropskih projektov Znanstveniki proti plastiki

Ljubljana, 12. decembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je zaključila natečaj EU projekt, moja zgodba, v okviru katerega so nagradili najboljši kratek video, ki prikazuje projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev oz. z njimi povezano osebo ali zgodbo. Največ glasov, in sicer več kot 9500, je prejel video Znanstveniki proti plastiki.