Dosežen dogovor o krepitvi vloge Acerja

Bruselj, 12. decembra - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla načelni dogovor o krepitvi vloge evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), ki ima sedež v Ljubljani. Dogovor je pomemben korak pri prehodu na čisti in varen energetski sistem v Evropi, so ocenili na Evropski komisiji, kjer pozdravljajo dosežen politični dogovor.