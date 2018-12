IATA zaradi negotovosti glede brexita svari pred kaosom

Ženeva, 12. decembra - Letalski potniki in gospodarstvo morajo v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora spomladi prihodnje leto računati na resne motnje v letalskem prometu, so posvarili v združenju letalskih prevoznikov IATA. Tveganje, da bo brexit brez dogovora povzročil velike težave v letalski industriji, je veliko, so poudarili.