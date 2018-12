Leto 2018: Ob razcvetu turizma poglabljanje kadrovske problematike

piše Martina Gojkošek

Ljubljana, 19. decembra - Leto 2018 je bilo za slovenski turizem znova rekordno. Lanski dosežek pri prenočitvah so turistični delavci letos presegli že do konca oktobra, do konca leta se jih obeta več kot 15,2 milijona. A rast poglablja izzive - kadrovska vrzel se širi, še vedno ostaja odprto tudi vprašanje upravljanja in privatizacije turističnih podjetij v državni lasti.