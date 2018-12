Policija v poklon za hrabrost in pogum posameznikom podelila medalje

Ljubljana, 12. decembra - Reševanje ljudi iz rek ali gorečih hiš, oživljanje otroka in zoperstavljanje nasilnim vlomilcem so dejanja, s katerimi so si različni posamezniki, tako občani kot pripadniki policije, prislužili medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost. Te so podelili danes na policijski akademiji v Tacnu.