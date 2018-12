Branko Potočan in Silence združili moči za Črni petek

Ljubljana, 12. decembra - V Stari mestni elektrarni bo drevi ob 20. uri premiera projekta Črni petek avtorja in izvajalca Branka Potočana z avtorsko glasbo dua Silence. Potočan v Črnem petku skozi lirično simbiozo glasbe, giba in petja ter simboliko vrvi gradi metafizične slike v zraku, ki prinašajo levitacijo odrešitve in nadrealističen pogled navzdol, na malega človeka.