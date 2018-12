Nafta dražja

Singapur, 12. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Vlagatelji so pozorni predvsem na informacije o pogovorih v reševanju trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA. Predstavniki obeh držav so po telefonu govorili o časovnici reševanja spora, ameriški predsednik Donald Trump pa je tvitnil, da so pogovori s Kitajsko izjemno produktivni.