Newyorške borze končale neenotno

New York, 11. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta končala z izgubo. Po mnenju analitikov je k temu botroval prevelik optimizem, da bosta ZDA in Kitajska zgladili nesoglasja in rešili trgovinski spor. Na trgovanje pa je vplivala tudi politična negotovost v Veliki Britaniji.