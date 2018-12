Atletski dvoboj Evrope in ZDA leta 2019 v Minsku

Monte Carlo, 11. decembra - Prvič po šestdesetih letih prejšnjega stoletja bodo leta 2019 pripravili atletski dvoboj med ZDA in Evropo, je sporočila Evropska atletska zveza (EA). Pripravili ga bodo 9. in 10. septembra v Minsku v Belorusiji. Le tri tedne pozneje se bo v Dohi pričelo svetovno prvenstvo (28. septembra do 6. oktobra).