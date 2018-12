Krajani Zagradca dobili novo lekarno

Zagradec, 11. decembra - Lekarna Ljubljana je svojim 52 enotam danes dodala še eno, Lekarniško podružnico Zagradec. To je pomembna pridobitev za krajane in krajanke tega kraja v občini Ivančna Gorica, so prepričani v Lekarni Ljubljana, saj je bila najbližja lekarna doslej v Žužemberku oziroma v Ivančni Gorici.