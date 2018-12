Mlajša ženska oropala taksista

Ljubljana, 11. decembra - Ljubljanska policijska uprava je bila v ponedeljek okoli 22.30 obveščena o ropu taksista, ki naj bi ga izvršila ženska, stara med 20 in 25 let. Policisti so ugotovili, da je naročila prevoz do Iga, ko sta s taksistom prispela do lokacije, pa je uporabila s plinski razpršilec in mu ukradla denar. Policisti že zbirajo informacije.