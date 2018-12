Osončje zapustil tudi Voyager 2

Washington, 10. decembra - Ameriška vesoljska sonda Voyager 2 je kot drugo človekovo plovilo zapustilo naše Osončje in vstopilo v medzvezdni prostor, šest let po sestrski sondi Voyager 1, je danes sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. To se je zgodilo 5. novembra, ko je Voyager 2 zapustil heliosfero, območje delcev in magnetnega polja Sonca, je pojasnila Nasa.