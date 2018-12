V Ljubljani prvo klavirsko tekmovanje Janez Matičič

Ljubljana, 10. decembra - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana (KGBL) je pripravil 1. mednarodno klavirsko tekmovanje Janez Matičič 2018, namenjeno pianistom vseh narodnosti do 35 let. Potekalo bo od danes do sobote v Ljubljani, prijavilo pa se je 44 pianistov iz sedmih držav - Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije, Italije in Ukrajine, so sporočili s KGBL.