Tedenska napoved - rekreacija od 11. do 17. 12.

14. dobrodelni tek in pohod Božičkov za Rdeče noske

Decembra, ko v Ljubljani svetijo lučke in se vse iskri od prazničnega pričakovanja, park Tivoli preplavijo rdeče kapice tekačev in pohodnikov Božičkov. Prijavljeni se lahko udeležijo nočnega pohoda po parku z lučkami (cca 2 km) ter krajšega ali daljšega tek čez Rožnik (6 km ali 12 km), ki so netekmovalne narave. Cilja dogodka sta spodbujanje teka in hoje kot rekreacije tudi v zimskem obdobju ter zbiranje sredstev za sklad Rdečih noskov klovnov zdravnikov. Prireditev bo v petek, 14. decembra. Informacije: www.tekbozickov.si

40-letnica judo kluba Golovec in otroški judo turnir

Ob 40-letnici delovanja Judo kluba Golovec bo v soboto, 15. decembra, na OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani organiziran tradicionalni otroški judo turnir za najmlajše Kagami biraki. Prireditev, ki se je vsako leto udeleži prek 200 otrok, starih od 4 do 12 let, iz prijateljskih klubov iz Slovenije in tujine, bo potekala pod sloganom Judo je več kot le šport. Kagami biraki temelji na japonski tradiciji in je ritual, s katerim se v judu spominjamo mejnikov preteklega leta ter obnovimo svojo predanost judo načelom in vrednotam, kot so znanje, pogum, vztrajnost, prijaznost, prijateljstvo, spoštovanje in družbena odgovornost. Gre za edinstveno otroško športno prireditev za najmlajše, kjer za izvedbo turnirja samostojno poskrbijo starejši osnovnošolci in srednješolci, medtem ko najmlajši judoke tekmujejo. Več informacij: www.judogolovec.si, Špela Lampe 031 738 546

6. Goricatlon 2018

Goricatlon je šesturna tekaška prireditev z dobrodelnim ciljem. Prijavijo se ekipe, ki imajo po šest tekačev (ali manj). Vsak tekač teče približno eno uro in preda štafeto naslednjemu. Teče se v krogih, vsak je dolg približno en kilometer, za vsak pretečeni krog ekipa donira znesek po izbiri: 1, 2, 3 ali 5 evrov. Izkupiček prireditve organizator v celoti donira v dobrodelne namene. Informacije: http://goricatlon.si

TOREK, 11. decembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 12. decembra

KOČEVJE - Slovenske gorice; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

MEDVODE - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

ČETRTEK, 13. decembra

LJUBLJANA - Nabrežinska ribiška pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

MENGEŠ - Sankanje nad Ljubeljem; sankanje - naravne proge. Informacije: Boštjan Borštnar, bostjan@borstnar.si; www.pd-menges.si

PETEK, 14. decembra

LJUBLJANA - 14. dobrodelni tek in pohod Božičkov za Rdeče noske; tek. Decembra, ko v Ljubljani svetijo lučke in se vse iskri od prazničnega pričakovanja, park Tivoli preplavijo rdeče kapice tekačev in pohodnikov Božičkov. Informacije: www.tekbozickov.si

LJUBLJANA - Tradicionalno predbožično srečanje; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

ŠENTJUR - Pohod z lučkami na Uršulo; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

SOBOTA, 15. decembra

LJUBLJANA - Cuel Mauron (Ita, 1814 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Rašica (641 m); pohodništvo. Mladinski odsek. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Rudnica, Osojnica (946 m, 691 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pd-rtv-vabi-na-rudnico-in-osojnico-v-soboto-15decembra.html

LJUBLJANA - Božički supajo; sup - veslanje na deski. Informacije: www.supklub.si/

LJUBLJANA - Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-ljubljana.si

LJUBLJANA - Osp - Glinščica; planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Tečaj gorništva za zahtevne zimske ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dobrovlje; pohodništvo.

BREŽICE - Samoborsko gorje; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

DOMŽALE - 4. dobrodelni Božičkov tek in pohod; tek. Informacije: http://otok-sporta.si/programi/bozickov-tek/

DOMŽALE - 4. dobrodelni Božičkov tek in pohod; pohodništvo. Informacije: http://otok-sporta.si/programi/bozickov-tek/

GROSUPLJE - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

GROSUPLJE - qigong delavnica - za hrbtenico; wushu - taijiquan. Informacije: http://taichi-sola.si/qigong-vadba-in-ucenje-v-grosuplju/

HOČE - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Zaključni izlet; planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - 40. Zimski pohod na Javornik; pohodništvo.

KAMNIK - Sisol - Šikovac (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRŠKO - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.recica.si

MARIBOR - Po Svečinskih goricah; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Peca (2126 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Olimje - Rudnica; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Po Svečinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

METLIKA - Krašnji vrh (542 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MURSKA SOBOTA - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Javornik; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - 6. Goricatlon 2018; tek. Informacije: http://goricatlon.si

NOVO MESTO - Celjska koča (652 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Po Rudolfovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

POKLJUKA - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

PREBOLD - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREVALJE - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

PTUJ - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA NA POHORJU - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

RUŠE - Smolnik (1075 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SENOVO - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Murska Sobota; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠMARTNO OB PAKI - Mozirska; pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

TRBOVLJE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELIKE LAŠČE - Križna gora (680 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

ŽELEZNIKI - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIROVNICA - Dom pri izviru Završnice (1425 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

ROGATEC - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

LOVRENC NA POHORJU - Klopni vrh (1340 m); pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

PODKUM - Nočni pohod na Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/kulturnodrustvopodkum/dogodki/nocni-pohod-na-kum

NEDELJA, 16. decembra

LJUBLJANA - Gornji Petrovci; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

KOPER - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LENART - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LOGATEC - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MIREN - Pohod prijateljstva; pohodništvo.

NOVA GORICA - Poldanovec (1299 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - 21. pohod in tek v novo leto; tek. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ORMOŽ - Pohod ob koncu leta; pohodništvo. Informacije: www.ozmecgsm.com

POLHOV GRADEC - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Resevna (682 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ROGAŠKA SLATINA - V Studenice; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

TREBNJE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VIDEM PRI PTUJU - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

PONEDELJEK, 17. decembra

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

CELJE - Resevna (682 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

ŠENTJUR - Gorica - Sveta Uršula nad Dramljami; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

