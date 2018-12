V Nemčiji zaradi stavke moten železniški promet

Berlin, 10. decembra - V Nemčiji je davi zaradi opozorilne stavke zaposlenih na železnicah po vsej državi moten železniški promet. Odpovedani so številni medmestni, regionalni in lokalni vlaki. Čeprav naj bi stavka, ki se je začela ob 5. uri, trajala do 9. ure, v družbi Deutsche Bahn opozarjajo, da bo do zamud in odpovedi vlakov prihajalo ves dan.