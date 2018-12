Na koncertu Helene Blagne ob 30-letnici kariere več kot 4000 udeležencev

Ljubljana, 9. decembra - Na razprodanem koncertu Helene Blagne ob njeni 30-letnici glasbene kariere, ki je v soboto potekal v ljubljanski Hali Tivoli, se je zbralo več kot 4000 udeležencev iz celotne Slovenije, so sporočili iz založbe Dallas Records. Na odru so se ji kot gostje med drugim pridružili Manca Špik, Kvatropirci in Marko Hatlak Band.