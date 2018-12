Ljubljana, 9. decembra - Ljubljanski poklicni gasilci so danes okoli 2.30 posredovali na Magistrovi ulici v Ljubljani, kjer sta trčila potniški vlak in osebno vozilo. Iz vozila so rešili ukleščeni osebi in ju predali reševalcem nujne medicinske pomoči, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.