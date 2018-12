V številnih evropskih prestolnicah protesti, najbolj množični v Franciji

pripravila Simona Grmek

Pariz/Bruselj/Haag/Budimpešta/Rim, 8. decembra - V številnih evropskih prestolnicah so v soboto potekali protesti. Najbolj množični so bili v Franciji, kjer se je protestov t. i. rumenih jopičev po celotni državi udeležilo okoli 31.000 ljudi, samo v Parizu je na ulice prišlo 8000 protestnikov. Policija je uporabila solzivec in vodne topove. Skupno so aretirali več kot 700 ljudi.