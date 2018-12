V Parizu zaostritev razmer ob današnjih protestih rumenih jopičev

Pariz/Bruselj/Haag, 8. decembra - V Parizu so se ob protestih rumenih jopičev razmere danes popoldan zaostrile. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in vodne topove. Na televizijskih posnetkih je moč videti v središču mesta goreče avtomobile. Policija se po mestu vozi v oklepnih vozilih. Samo v Parizu so doslej prijeli 600 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.