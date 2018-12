Tesna zmaga St. Louisa

New York, 8. decembra - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na soboto odigrali štiri tekme. Najvišjo zmago so dosegli hokejisti Edmontona, ki so s 7:2 premagali Minnesoto. Dallas je San Jose premagal s 3:2, St. Louis je bil s tesnih 1:0 v gosteh boljši od Winnipega, Anaheim pa je doma izgubil s Carolino z 1:4.