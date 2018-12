Porota v Virginiji obsodila 21-letnika za umor z vozilom med lanskoletnimi rasističnimi

Richmond, 8. decembra - Porota ameriške zvezne države Virginije je v petek 21-letnega Jamesa Alexa Fieldsa mlajšega spoznala krivega za naklepni umor, ker je lani avgusta v Charlottesvillu do smrti povozil udeleženko protestov proti neonacistom, rasistom in belim nacionalistom, ki so korakali v bran spomeniku poraženega generala iz državljanske vojne.