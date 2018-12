Na ljubljanski občini vzpostavili novega klepetalnega robota Ljuba iz Ljubljane

Ljubljana, 8. decembra - Na mestni občini Ljubljana so vzpostavili novega klepetalnega robota Ljuba iz Ljubljane. "Preko njega lahko meščani in meščanke znotraj Facebook aplikacije Messenger na hiter in enostaven način dostopajo do ključnih informacij, ki vplivajo na njihovo vsakodnevno življenje v mestu," so sporočili iz občine.