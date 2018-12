Nussdorferjeva ob dnevu človekovih pravic pozvala k sodelovanju pri reševanju težav

Brdo pri Kranju, 7. decembra - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na današnjem sprejemu ob dnevu človekovih pravic na Brdu pri Kranju sprejela najvišje predstavnike vseh vej oblasti, diplomatskega zbora, civilne družbe, nacionalnih in verskih skupnosti. V nagovoru se je ozrla na minulih šest let in pozvala k sodelovanju pri reševanju težav, ki še ostajajo.