ESS opravil razpravo o predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov

Ljubljana, 7. decembra - Ekonomsko-socialni svet (ESS) je na današnji seji med drugim obravnaval predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, pri čemer večjih nesoglasij ni bilo, je za STA povedal predsednik Pergama Jakob Počivavšek. Govorili so tudi o predlogu zakona o minimalni plači, a so po Počivavškovih besedah le izmenjali že znana stališča.