Inšpekcija v nadzoru prodaje stanovanj in hiš ni ugotovila večjih kršitev

Ljubljana, 7. decembra - Stanovanjska inšpekcija je izvedla nadzor prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb. Pri prodajah, pri katerih je bil vključen nepremičninski posrednik, nepravilnosti ni bilo, v določenih primerih, ko je nepremičnino prodajal investitor sam, pa so ugotovili nekatere kršitve. Izdali so dve odločbi za prepoved prodaje.