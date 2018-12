Rim dobil svoj muzej umetnin iz recikliranih materialov

Rim, 10. decembra - V Rimu so v soboto odprli Muzej umetnosti reciklaže (Museum of Recycled Art - MoRA). Prvo tovrstno razstavišče v mestu na prvi razstavi predstavlja izbor predmetov, pripomočkov in oblačil, ki so nastali iz raznovrstnih odpadnih materialov. Prostor kreativne reciklaže si je zamislila okoljevarstveno naravnana novinarka Raia Mariaceleste de Martino.