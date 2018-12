Nissan v vpoklic 150.000 vozil na Japonskem

Tokio, 7. decembra - Japonski avtomobilski proizvajalec Nissan bo na Japonskem vpoklical okoli 150.000 vozil, potem ko so ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti pri zadnjih testiranjih, ki jih opravijo, preden vozila pošljejo prodajalcem. Vpoklic se nanaša na 10 modelov vozil, sestavljenih med novembrom lani in oktobrom letos.