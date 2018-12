Hrvaška trgovska veriga Plodine bi kupila Konzum

Zagreb, 7. decembra - Reška trgovska veriga Plodine bi kupila največjega hrvaškega trgovca Konzum, ki sodi pod okrilje Agrokorja, je v pogovoru za Novi list povedal lastnik in predsednik uprave Plodin Mile Ćurković. V Plodinah namreč pričakujejo, da se bodo lastniki Agrokorja, to so večinoma banke, po konsolidaciji odločili za prodajo trgovskega dela družbe.