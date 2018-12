V UKC Maribor letos načrtujejo deset nekirurških vsaditev aortne zaklopke

Maribor, 16. decembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, kjer so oktobra uspešno izvedli prvo nekirurško vstavitev aortne zaklopke, načrtujejo, da bodo do konca leta opravili okoli deset takšnih posegov. "Uvedba nove metode zdravljenja je izredno pomembna, ker omogoča hitrejšo obravnavo bolnikov in posledično krajšanje čakalnih dob," pravijo.