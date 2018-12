EU dosegla politični dogovor o evropski spletni domeni

Bruselj, 9. decembra - Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli politični dogovor o reviziji uredbe o vrhnji domeni .eu. Po novih predpisih bodo lahko državljani EU in Evropskega gospodarskega prostora domeno registrirali tudi zunaj EU ne glede na državo bivanja. Revizija prinaša tudi boljšo strukturo upravljanja domene in posodobljen pravni okvir.