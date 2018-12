V KiBeli na ogled slikarska dela petih dam

Maribor, 7. decembra - V prostoru za umetnost KiBela v Mariboru danes odpirajo mednarodno razstavo Five Ladies (Pet dam). Kot nakazuje naslov, se s slikarskimi deli predstavlja pet umetnic iz Evrope. To so Sevda Chkoutova, Inma Fierro, Alexandra Roussopoulos, Morgan Tipping in Lučka Šparovec. Gostujoči kurator razstave je Brane Kovič.