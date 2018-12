Nova uredba o varstvu podatkov ne prepoveduje fotografiranja lastnega otroka na prireditvi

Ljubljana, 7. decembra - Pri informacijskem pooblaščencu so v zadnjem času prejeli številna vprašanja zaskrbljenih staršev, šol in vrtcev glede (ne)dopustnosti fotografiranja nastopov otrok po splošni uredbi o varstvu podatkov. Ta staršu nikakor ne prepoveduje fotografiranja nastopa svojega otroka v vrtcu ali šoli, so sporočili iz urada informacijskega pooblaščenca.