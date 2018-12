Poplave na Cipru zahtevale smrtne žrtve

Nikozija, 7. decembra - Poplave na severu Cipra z obilnim dežjem s točo in vetrom so v četrtek zahtevale tri smrtne žrtve, eno osebo še pogrešajo. Ciprski predsednik Nikos Anastasiades je Turški republiki Severni Ciper, ki so jo najbolj prizadele poplave, že ponudil pomoč, poročanje ciprske televizije Rik povzema nemška tiskovna agencija dpa.