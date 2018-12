Menedžerji s projektom Pogledi do dolgoročne blaginje

Ljubljana, 6. decembra - Da bi spodbudili razmišljanje in razpravo o potrebnih spremembah v družbi, ki bi omogočile potrebno gospodarsko rast, so v Združenju Manager zasnovali projekt Pogled, namenjen razmisleku o izzivih ekonomske politike in pogledu v prihodnost. V sodelovanju z medijsko hišo Delo so ga predstavili na današnjem dogodku v Ljubljani.