V Grčiji na protestih v spomin na ubitega najstnika nekaj izgredov

Atene, 6. decembra - Protestniki so se danes na ulicah grških mest zbrali na demonstracijah v spomin na 15-letnega Aleksisa Grigoropulosa, ki ga je pred desetimi leti ubil policist. Hkrati so mladi protestirali še proti slabim razmeram na trgu dela. V Atenah je prišlo do nekaj posameznih izgredov, ko so protestniki med drugim policiste obmetavali s kamenjem.