Leto 2018: V poplavi odmevnih dogodkov v ZDA v ospredju vmesne volitve

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 10. decembra - Najodmevnejši dogodek leta 2018 v ZDA so bile vmesne volitve 6. novembra, na katerih so republikanci izgubili večino v predstavniškem domu kongresa in obenem nekoliko povečali večino v senatu. Zasluge za oboje gre pripisati predsedniku Donaldu Trumpu, ki je skozi vse leto tako kot leto prej redno skrbel za razburjenje.