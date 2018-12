Film The Kindness of Strangers režiserke Lone Scherfig bo odprl 69. Berlinale

Berlin, 8. decembra - Mednarodni filmski festival v Berlinu, ki bo potekal od 7. do 17. februarja, bo odprla svetovna premiera filma The Kindness of Strangers danske režiserke Lone Scherfig. "Njen občutek za like, čustva in pretanjen humor obetajo čudovit uvod v festival," je povedal direktor Berlinala Dieter Kosslick.