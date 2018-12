Previdno s svečami v adventnih vencih

Ljubljana, 6. decembra - Sveče so nepogrešljive pri praznični okrasitvi, tudi v adventnih vencih, vendar ob nepravilni uporabi lahko povzročijo požar, opozarjajo v Upravi za zaščito in reševanje. Kot so zapisali na spletni strani, bo nevarnost manjša z upoštevanjem osnovnih navodil in opozoril za varno uporabo sveč. STA objavlja seznam navodil in priporočil uprave.