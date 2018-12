Sberbank preverja interes za nakup njenega deleža v Agrokorju

Zagreb, 5. decembra - Svetovalec predsednika uprave ruske Sberbanke Maksim Poletajev je potrdil, da so dobili nekaj ponudb za nakup deleža v največji hrvaški družbi Agrokor, v kateri ima banka 39,2-odstotni delež. V pogovoru za agencijo Reuters je dejal, da so interes izkazali različni skladi iz ZDA, Kanade in Združenega kraljestva.