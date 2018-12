Slovenci lahko izbiramo pesmi za prvo Pesmarico EU

Ljubljana, 7. decembra - Slovenci lahko od danes do 7. januarja izbiramo šest pesmi, ki nas bodo predstavljale v prvi Pesmarici EU. V ta namen so slovenski študenti, visokošolski učitelji glasbe, skladatelji in člani pevskih zborov pripravili seznam 60 pesmi, razdeljenih v šest tematskih kategorij. Pesmi za pesmarico bomo Slovenci izbirali kot 22. narod od 27 v EU.